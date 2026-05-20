В Роспотребнадзоре перечислили меры профилактики от перегрева на работе

Нижегородцы, работающие по помещениях без кондиционеров, могут рассчитывать на сокращенный рабочий день. Так, если температура на рабочем месте приблизилась к отметке +28,5 градусов, день должны сократить на час. При повышении температуры до 29 градусов можно уйти с работы на 2 часа раньше, а при температуре +30,5 градусов — на 4 часа.