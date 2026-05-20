В Роспотребнадзоре перечислили меры профилактики от перегрева на работе

20 и 21 мая в Нижегородской области прогнозируется аномальная жара. Уже сейчас столбики термометров показывают +31 градус. О том, как обезопасить себя от перегрева на рабочем месте, рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.
Нижегородцы, работающие по помещениях без кондиционеров, могут рассчитывать на сокращенный рабочий день. Так, если температура на рабочем месте приблизилась к отметке +28,5 градусов, день должны сократить на час. При повышении температуры до 29 градусов можно уйти с работы на 2 часа раньше, а при температуре +30,5 градусов — на 4 часа.
Продолжительность работы на открытом воздухе не может превышать 15−20 минут, если температура на улице достигает 32,5 градусов и выше. После этого работнику должны обеспечить отдых продолжительностью 10−12 минут в охлаждаемом помещении при температуре +24−25 градусов. В одежде для защиты от теплового излучения допускается рабочих день общей длительностью 4−5 часов, а для лиц без специальной одежды — 1,5−2 часа.
Питьевой режим позволит обезопасить себя от обезвоживания организма. Температура питьевой воды, напитков, чая должна составлять +10−15 градусов. Потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом рекомендуется возмещать подсоленной или минеральной водой, кисломолочными напитками, соками и витаминизированными напитками или кислородно-белковыми коктейлями.
Чтобы поддержать хорошую гидрацию организма, пить воду следует часто и понемногу. При температуре воздуха более +30 градусов и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут.
Кроме того, фрукты и овощи, витаминизация пищевого рациона поддержит иммунитет и снизит интоксикацию организма в жару.
