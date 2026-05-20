В Икрянинском районе Астраханской области прошли уроки предпринимательства

Ученики сельских школ Икрянинского района Астраханской области посетили уроки предпринимательства, организованные в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации муниципалитета.
Занятия на тему «Как создавать свой бизнес» стали частью проекта «Разговоры о важном». Школьники узнали об основных условиях открытия своего дела, посмотрели несколько информативных видеоматериалов, которые раскрыли процесс от возникновения идеи до реализации бизнеса. Еще ученики выполняли интерактивные и практические задания для закрепления полученных знаний на практике.
«Подобные мероприятия не только расширяют кругозор школьников, но и развивают предпринимательское мышление с раннего возраста. Ребята учатся анализировать, планировать и принимать решения — навыки, которые пригодятся им не только в бизнесе, но и в жизни», — отметили в администрации Икрянинского района.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.