В горах Кавказа проверили, как чувствует себя 500-летний исполинский дуб

В гостях у рекордсмена побывали госинспекторы Головинского участкового лесничества: посторонним туда вход строго запрещен. Из-за отдаленности величественный патриарх остается малоизученным. Последнее обследование старожила леса проводил еще в 2018 году научный сотрудник нацпарка Сочи Михаил Кудин.
Чтобы увидеть и измерить легендарное дерево, нужно преодолеть 4,5 километра по пересеченной местности с вертикальным набором высоты около 300 метров.
«Результаты измерительных вычислений впечатляют: высота дерева составляет 25−30 метров, длина окружности ствола на высоте 1,5 метра от земли равна 9,7 метра, диаметр ствола — 3,1 метра. Предположительный возраст гиганта — 500−600 лет», — рассказали в пресс-службе нацпарка.
По толщине дуб намного превосходит другие деревья-патриархи в Сочи и даже в соседнем Туапсинском районе: дубы в аулах Калеж, Наджиго, а также 18 дубов-тхачегов под Туапсе имеют диаметр ствола до двух метров.
Возраст дает о себе знать: ствол дерева на некоторых участках полый и напоминает пещеру. Кроме того, заметны признаки усыхания ветвей, а прикорневая часть покрыта мхом. Это естественный процесс для исполина, прожившего несколько сотен лет, объяснили ученые.
Однако, несмотря на признаки угасания, дерево еще стоит, а вокруг сформировался здоровый дубовый лес — «дети, внуки и правнуки» легендарного исполина.
Во время экспедиции участники похода заметили следы оленей, кабанов и даже волка. Также на горном склоне удалось увидеть двух косуль. У реки отдыхали серые цапли и краснокнижные большие белые цапли, которые зимовали в Сочи и еще не успели улететь.
Между тем
Какое дерево самое старое в России и мире?
Самым старым официально зарегистрированным деревом в России считается лиственница «Страж Ольхона», растущая на байкальском острове Ольхон. На момент исследования в 2018—2020 годах ее возраст составлял около 777−781 года.
А на планете — сосна по имени Мафусаил: ее возраст превышает 4850 лет. Она растет в Калифорнии (США), в Белых горах, и застала времена расцвета египетских пирамид.
Если учитывать не отдельный ствол, а корневую систему, то старейшим считается ель под названием «Старый Тикко» в Швеции. По мнению ученых, ей 9565 лет.