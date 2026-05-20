Для озеленения Красноярска подготовили 550 тысяч цветов и растений

В Красноярске начали подготовку к озеленительному сезону. Сегодня, 20 мая, мэр города Сергей Верещагин посетил тепличный комплекс Управления зеленого строительства, осмотрел технику и обсудил с сотрудниками планы по оформлению городских пространств.
Как сообщил глава краевой столицы, одной из ключевых задач остается сокращение дефицита зеленых насаждений и развитие «зеленой архитектуры» Красноярска. При этом особое внимание, по его словам, в этом сезоне необходимо уделить сохранению уже существующих деревьев и кустарников.
«При проведении любых работ требую внимательного и аккуратного отношения к каждому дереву. Недопустимы ситуации, когда страдают здоровые насаждения, как это получилось на днях на площади Мира. Вывод один — усиление контроля за подрядчиками», — пояснил Сергей Верещагин у себя в телеграм-канале.
Добавим, что уже на следующей неделе специалисты Управления приступят к оформлению общественных пространств. Для высадки подготовили более 550 тыс. цветов и растений, рассаду для 28 вертикальных фигур, а также около 200 кашпо, в том числе с пальмами и туями.
