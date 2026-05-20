Воспитывать ученых с пеленок собираются в Хабаровском крае

Два детских сада в Некрасовке и Заветах Ильича получат первые гранты по 500 тысяч рублей на воспитание будущих ученых. Детсады стали победителями конкурсного отбора на предоставление грантов для детских садов, реализующих программы раннего развития математического и естественно-научного образования детей. Так, детский сад № 1 села Некрасовка выступил с проектом развития естественно-научного образования детей, а детский сад № 7 рабочего поселка Заветы Ильича — с проектом развития математического образования.