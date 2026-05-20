В Челябинске создали систему сплошного заводского контроля заготовок деталей

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) создали систему, которая выявляет бракованные заготовки в серийном производстве. В отличие от существующей практики, где предприятия проверяют до 10 заготовок из партии, новая разработка обеспечивает сплошной контроль, сообщил ТАСС доцент кафедры автоматики и управления ЮУрГУ Вячеслав Седышев.
«Мы решили проблему случайного попадания дефектных заготовок на станки обработки. Для этого мы создали первую в России систему, которая позволяет выявлять бракованные заготовки в серийном производстве за считаные секунды. Она полностью автоматизирует процесс входного контроля, проверяет не 5 или 10 заготовок из партии в 1 тыс. штук, а обеспечивает сплошной контроль каждой заготовки», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что новая система проводит измерение параметров изделия в среднем за 5 секунд (в десятки раз быстрее существующих методов). Она измеряет диаметр, длину относительно фиксированной точки. При этом для фиксации цилиндрических заготовок используется ложемент под углом 90 градусов, а считывание параметров выполняют пять индукционных и ультразвуковых датчиков.
«По расчетам разработчиков, установка позволяет выявлять до 30% брака, который ранее либо случайно проходил дальше в производство, либо требовал ручной проверки. Такой подход дает предприятиям возможность в разы сократить потери ресурсов», — сообщили ученые.
В вузе добавили, что разработка доступна для предприятий кузнечно прессовой, металлургической и машиностроительной отраслей. Она предназначена для заводов, где необходим быстрый и точный входной контроль.