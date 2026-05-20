НБД‑Банк запустил акционный тариф «На все лето»

НБД‑Банк запустил специальный акционный тариф «На все лето», разработанный для поддержки бизнеса в активный сезон. Предложение призвано помочь компаниям оптимизировать расходы на расчетно-кассовое обслуживание и сосредоточиться на развитии бизнеса.
Лето — период повышенных оборотов для многих отраслей. Чтобы помочь бизнесу работать максимально эффективно, НБД‑Банк предлагает специальные условия расчетно‑кассового обслуживания. Период подключения к акционному тарифу — до конца летнего сезона;
Основные преимущества тарифа «На все лето»: бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, возможность получить третий месяц обслуживания бесплатно, бесплатное обслуживание счета при объеме безналичных расчетов по карте от 150 000 ₽ в месяц, 10 бесплатных платежей в месяц в другие банки, бесплатное и быстрое подключение к системе Интернет‑Банк. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), предусмотрены дополнительные преимущества.
«Мы понимаем, что летний период часто связан с ростом активности бизнеса. Поэтому разработали тариф “На все лето” — с продуманным набором льгот, который поможет компаниям снизить операционные расходы и сосредоточиться на достижении своих целей. Откройте расчетный счет в НБД‑Банке и обеспечьте своему бизнесу выгодные условия работы», — сказал советник председателя правления НБД-Банка Андрей Ардабьевский.
