Красноярское отделение фонда «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО психологически

Рекомендации пройти первичную консультацию медицинского психолога получают все, кто обращается в фонд за поддержкой. С ветеранами взаимодействуют социальные координаторы фонда, способные распознать проблему на ранней стадии. Не только ветераны, но их родные также могут получить психологическую поддержку непосредственно в филиале фонда, где работают 2 клинических психолога — взрослый и детский.