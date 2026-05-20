Красноярское отделение фонда «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО психологически

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Государственный фонд «Защитники Отечества» совершенствует работу по оказанию психолого-психотерапевтической помощи ветеранам специальной военной операции и членам их семей. Благодаря целенаправленной работе доля ветеранов, прошедших первичное психологическое консультирование в фонде, выросла на 20% в 2026 году.
Рекомендации пройти первичную консультацию медицинского психолога получают все, кто обращается в фонд за поддержкой. С ветеранами взаимодействуют социальные координаторы фонда, способные распознать проблему на ранней стадии. Не только ветераны, но их родные также могут получить психологическую поддержку непосредственно в филиале фонда, где работают 2 клинических психолога — взрослый и детский.
На базе Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн" организован Центр медико-психологической помощи. Здесь ветеранам боевых действий и членам их семей оказывается психотерапевтическая, психиатрическая, психологическая помощь медицинским психологом.
Филиалом фонда в январе 2026 года организовано взаимодействие с Сибирским филиалом Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю.
А в Сибирском филиале Центра экстренной психологической помощи МЧС России проводится комплекс медико-психологических мероприятий включающий: работу с психологом, в том числе на психофизиологическом оборудовании, медицинский массаж, физиотерапия, спа-терапия, фитотерапия, окситерапия, наблюдение врача-терапевта. Курс программы составляет 10 дней 2 раза в неделю.
Более того, в 2026 году филиалом фонда «Защитники Отечества» совместно с отделением организации «Российский Красный крест» в Красноярском крае организован и реализуется пилотный проект: «Выездные бригады клинических психологов». Данный проект направлен на оказание психологической помощи ветеранам боевых действий, членам их семей проживающих в районах Красноярского края.
