Фестиваль ГТО среди людей с ОВЗ провели в Калуге

Калуга приняла 13 мая региональный фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
Стадион «Арена — “Анненки”» стал площадкой для выполнения нормативов комплекса. Спортивная программа была адаптирована под различные группы заболеваний и возрастные ступени участников.
Свои силы испытали более 100 физкультурников из 12 учреждений Калужской области. Все спортсмены получили сертификаты участника. Те, кто показал лучшие результаты в различных дисциплинах, были также награждены медалями и грамотами.
«Благодарим всех за участие в нашем сегодняшнем празднике спорта! Этот фестиваль стал ярким подтверждением того, что сила духа, упорство и стремление к победе доступны каждому, независимо от физических возможностей», — отметил четырехкратный участник зимних Олимпийских игр, посол ГТО от Калужской области Валерий Кобелев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.