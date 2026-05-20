В Красноярске приступили к очередному этапу строительства школы в Ветлужанке

О ходе строительства школы на пересечении улиц Елены Стасовой и Чернышёва рассказали в департаменте градостроительства администрации Красноярска. На стройплощадке идут работы по возведению каркаса здания. Рабочие приступили к армированию пола цокольного этажа четвертого блока и монтажу колонн. Как только будет завершена заливка монолитной плиты, строители перейдут к монтажу перекрытий. Параллельно ведутся земляные работы и устройство свайного поля для остальных блоков комплекса. На объекте задействованы сразу три башенных крана. Школа будет состоять из четырех блоков и перехода. Проектом предусмотрен большой актовый зал для проведения мероприятий, спортивный блок с залами для гимнастики, хореографии и фитнес-аэробики; просторная столовая с обеденным залом, библиотека и конференц-зал. Запланированы пространства для творчества: фотокиностудия, мастерские по столярному делу и домоводству. Из-за сложного рельефа и нестандартной формы участка учебные блоки будут иметь разную этажность, а благоустройство территории — многоуровневый характер. Планируется, что школа будет сдана в 2028 году. Добавим, строительство новой школы ведется и в микрорайоне Мичуринский. Здесь объект готов более чем наполовину.