Прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Сербией открыто

Первый самолет из столицы Сербии Белграда совершил посадку в нижегородском аэропорту Стригино 19 мая, и в этот же вечер отправился обратно из Нижнего Новгорода в сербский аэропорт Никола Тесла. Об этом в своих соцсетях сообщил глава столицы Приволжья Юрий Шалабаев.
Регулярные рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам и субботам. Время в полете — 3 часа 40 минут.
Мэр Нижнего Новгорода отметил, что нас связывают с сербами давние дружеские и культурные отношения, а наш город и сербский Нови-Сад с 2006 года являются городами-побратимами. Поэтому открытие прямого авиасообщения — знаковое событие как для нижегородце, так и для сербов. Кроме того, прямые перелеты придутся очень кстати и любителям путешествий.
«Теперь дорога к друзьям и партнерам, в гостеприимную Сербию, станет быстрой и комфортной», — написал Юрий Шалабаев в социальных сетях.