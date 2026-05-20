Красноярск отметит свое 398-летие с 11 по 14 июня: опубликована программа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярск готовится к празднованию 398-й годовщины со дня основания города.
Торжества пройдут с 11 по 14 июня, а их главной темой в этом году станет «Город дружбы» — идея сохранения культурного многообразия и традиций.
Праздничные мероприятия начнутся с открытия летнего сезона Трудовых отрядов главы города у стелы «Красноярск — город трудовой доблести». В 12:00 на площади перед администрацией состоится торжественное поднятие флага города, после чего пройдет церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска». Завершится первый день в 15:00 на Центральной набережной выступлением сводного хора из 300 учащихся детских школ искусств.
В День России, 12 июня, на Центральной набережной с 16:00 до 22:00 пройдет День русской культуры. Гостей ждут концертная программа, народные игры, мастер-классы и традиционные конкурсы — на самую длинную косу, лучший сарафан и самую богатую бороду. Завершит день выступление ансамбля «Красный Яр».
Также 12 июня на острове Татышев в 11:00 стартует краевой патриотический фестиваль «Служу России!» с показом техники силовых ведомств и интерактивными площадками. С 15:00 здесь же начнется Всесибирский фестиваль национальных культур и фестиваль «Сибирь мастеровая».
13−14 июня на Центральной набережной развернется общегородской проект «ЯРкие БЕРЕГА». Площадки будут работать с 12:00.
В субботу запланирован концерт с участием Красноярского камерного оркестра и театра музыкальной комедии, а завершит день группа «Бис-Квит» из Санкт-Петербурга.
В воскресенье на набережной выступят красноярские творческие коллективы, а финальным аккордом праздника станет концерт группы «Яхонт».
Кроме того, к 398-летию Красноярска также пройдут выездные концерты муниципальных коллективов, включая Красноярский духовой оркестр и Камерный хор. 12 июня выступления состоятся в Элите, 13 июня — в Минино и Солонцах. 14 июня праздничные программы пройдут в парке «Солнечная поляна», озеро-парке «Октябрьский» и Березовке, сообщили в городской администрации.
