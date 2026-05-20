Красноярск отметит свое 398-летие с 11 по 14 июня: опубликована программа

Праздничные мероприятия начнутся с открытия летнего сезона Трудовых отрядов главы города у стелы «Красноярск — город трудовой доблести». В 12:00 на площади перед администрацией состоится торжественное поднятие флага города, после чего пройдет церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска». Завершится первый день в 15:00 на Центральной набережной выступлением сводного хора из 300 учащихся детских школ искусств.