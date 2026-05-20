Ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнего Новгорода 20 мая

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом сообщили в Росавиации.
Запрет на полеты ввели в районе 12:00 20 мая. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сейчас, по данным онлайн-табло нижегородского аэропорта, отменен один рейс в Санкт-Петербург. Вылет был запланирован на 13:15. Еще два рейса на прилет задерживаются — речь идет о самолетах из Москвы и Самары.
Напомним, атаку беспилотников отразили в Нижегородской области ночью и утром 20 мая. Всего было сбито 30 БПЛА. В результате никто не пострадал, повреждены два промышленных объекта в Кстовском районе. Школьников в Кстове перевели на дистанционное обучение из-за угрозы атаки беспилотников.