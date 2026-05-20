Лосенок, которого поймали в сквере на севере Петербурга, выпущен в Курортный район

Такие случаи учащаются весной, поскольку в мае у лосих рождается новое потомство, и годовалых детенышей они отгоняют от себя. Неопытные подростки, оставшись без опеки, могут заходить на городские территории и выбегать на дороги. Петербуржцев призвали быть предельно внимательными. При встрече с диким животным позвоните по номеру телефона: 417−59−36.