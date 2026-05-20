15 мигрантов-нелегалов нашли на заводах в Красноярском крае

Сотрудники краевого Главка МВД проверили соблюдение миграционного законодательства на двух крупных лесоперерабатывающих предприятиях в Казачинско-Пировском округе. Полицейские осмотрели 49 иностранных граждан. Для повышения эффективности использовали беспилотник.
Как рассказали в ГУМВД России по Красноярскому краю, нарушения нашли у 15 человек. На них составили 21 административный протокол:
13 по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконная трудовая деятельность);
3 по ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ (несоблюдение ограничений на деятельность для иностранцев);
5 по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания — несовпадение заявленной и фактической деятельности).
Кроме того, начата проверка в отношении работодателей. За каждого нелегального сотрудника нанимателям грозит штраф до 800 тысяч рублей по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.
