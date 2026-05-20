ГАИ: водители все чаще выбирают скорость езды меньше разрешенной

Представитель ГАИ напомнил, что для перехода диких животных через трассы в Беларуси предусмотрены подземные и надземные переходы, специальные места.
«Проблематика ДТП с участием диких животных уже достаточно широко освещается в СМИ, я и от водителей тоже слышу, что все чаще задумываются, особенно в темное время суток, двигаются со скоростью меньше, чем разрешено правилами дорожного движения. Особенно это касается скоростных трасс», — сказал Хромченко.
Он обратил внимание на то, что ограничение скорости в 120 километров в час на трассах — это ограничение для идеальных условий. Водителям он порекомендовал в темное время суток, в условиях дождя, тумана выбирать ту скорость движения, которая позволит обеспечить безопасное движение.
По его словам, ехать 120 километров в час по трассе ночью не стоит, так как тормозной путь будет больше, чем расстояние, которое освещают фары ближнего света.
«Поэтому движение с такой скоростью — это в какой-то степени лотерея», — добавил Хромченко.