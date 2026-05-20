Большой фестиваль профессий состоится в Новодвинске Архангельской области

Школьники города Новодвинска в Архангельской области 23 мая примут участие в Большом фестивале профессий, организованном в соответствии с целями федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Организатором мероприятия выступает Новодвинский индустриальный техникум. На площадках фестиваля пройдут мастер-классы и профессиональные пробы, будут работать интерактивные площадки от партнеров проекта.
Помимо этого, различные виды активности организуют специалисты центра опережающей профессиональной подготовки Архангельской области, молодежные объединения. Также состоится открытый турнир по фрироупу на Кубок Новодвинского индустриального техникума.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.