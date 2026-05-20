Стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли в Камышине

— Сегодня в более чем 350-летней истории города Камышина — особенный, знаковый день. На центральной площади города, площади Павших борцов, открывается памятный знак «Рубеж Сталинградской доблести» как нерушимое, на века свидетельство самого высокого признания жителями Волгоградской области, всей нашей страны боевого и трудового подвига жителей города Камышина, камышинской земли, совершенного в ходе Сталинградской битвы, в годы Великой Отечественной войны, — отметил на мероприятии губернатор Андрей Бочаров. — Глубоко символично, что этот еще один важный шаг в сохранении исторического наследия и памяти о героических защитниках нашего Отечества мы делаем в день 110-летия легендарного летчика, фронтовика, Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. А памятный знак «Рубеж Сталинградской доблести» — еще одно напоминание о том, что любовь к Родине и народное единство — тот нерушимый фундамент, который помог советскому народу победить тогда и в наши дни в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Еще раз поздравляю жителей города Камышина, всей камышинской земли со знаменательным событием.