Стелу «Рубеж Сталинградской доблести» открыли в Камышине в день празднования 110-й годовщины со дня рождения знаменитого летчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева.
Белую ткань с памятного знака, установленного на обновленной площади Павших Борцов, сбросили участник СВО, майор Алексей Савельев и ученик школы № 12 имени Героя России Колгатина Матвей Мусин.
— Сегодня в более чем 350-летней истории города Камышина — особенный, знаковый день. На центральной площади города, площади Павших борцов, открывается памятный знак «Рубеж Сталинградской доблести» как нерушимое, на века свидетельство самого высокого признания жителями Волгоградской области, всей нашей страны боевого и трудового подвига жителей города Камышина, камышинской земли, совершенного в ходе Сталинградской битвы, в годы Великой Отечественной войны, — отметил на мероприятии губернатор Андрей Бочаров. — Глубоко символично, что этот еще один важный шаг в сохранении исторического наследия и памяти о героических защитниках нашего Отечества мы делаем в день 110-летия легендарного летчика, фронтовика, Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. А памятный знак «Рубеж Сталинградской доблести» — еще одно напоминание о том, что любовь к Родине и народное единство — тот нерушимый фундамент, который помог советскому народу победить тогда и в наши дни в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Еще раз поздравляю жителей города Камышина, всей камышинской земли со знаменательным событием.
После официальных утренних мероприятий жителей и гостей Камышина зовут на вечерний концерт, который пройдет тут же, на площади Павших Борцов. Яркой точкой праздника станет фейерверк на стадионе «Авангард». На время вечерней программы в городе ограничат продажу алкоголя. Полки с горячительными напитками закроют в магазинах и наливайках на площади Павших Борцов от улицы Пролетарской до улицы Гагарина включительно, а также от улицы Октябрьской до Советской. Разжиться спиртным жители и гости Камышина не смогут с 18:00 до 21:00.
О судьбе настоящего человека, вернувшегося на фронт после частичной ампутации обеих ног, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали уже не раз. Пройдя тяжелейшие испытания и заслужив доверие не только врачей, но и сослуживцев, Алексей Маресьев никогда не делал скидок на собственное состояние здоровья, научившись мастерски управлять самолетом на протезах.
… Я носил брюки на выпуск, тогда был в пижаме. Прихожу и говорю: «Доктор, я у вас, наверно, комиссию не буду проходить, но я бы хотел поговорить с вами. Я хочу летать».
Он на меня смотрит:
— Если вы летчик, то будете летать.
— Мне придется прямо вернуться в госпиталь, и я хочу заранее с вами поговорить.
— А что у вас такое?
— Я на обеих искусственных ногах.
— Да что вы говорите?!
Я прошелся. Он говорит:
— Нет, вы шутите. В самом деле?
Здесь мой врач стал уже улыбаться и говорит, что это действительно так.
— И летать хотите?
— Да.
— А ну, еще раз пройдите.
Я опять прошел. Потом я говорю:
— Если вы интересуетесь, как я владею протезами, то приходите сегодня в клуб, я там буду танцевать… Из воспоминаний Алексея Маресьева, опубликованных «Российской газетой» к столетию прославленного летчика.
Обрушившейся на него популярности Герой Советского Союза сторонился в течение всей жизни. В ответ на громкие слова о его подвиге, он лишь повторял: «Я не из легенды, я из нашей жизни. Я боролся за жизнь, я хотел вернуться в строй и воевать. И так делали многие…».
