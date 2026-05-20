В небе над Челябинском засняли неопознанный летающий объект

Непонятные огни засняли в ночь на 20 мая на Северо-Западе Челябинска.

Источник: Кадр видео / 74.ru

В Челябинске засняли объект, напоминающий НЛО. Об этом пишет 74.ru.

Странные огни засняли в ночь на 20 мая на Северо-Западе Челябинска. Как пишет издание, сообщения поступали из ТРК «Космос», улицы Братьев Каршириных, от жителей Паркового и других районов.

Жители отмечают, что объект напоминал летающую тарелку. При сильном увеличении, как заметили очевидцы, он походил на вертолет.

В Министерстве общественной безопасности подтвердили, что ночью был всплеск сообщений о летающем объекте по телефону 112. Однако, что это был за летающий объект в министерстве не смогли сказать.

«Если вы стали свидетелем полета неизвестного беспилотного воздушного судна, просьба незамедлительно об этом сообщить по номеру 112 с указанием времени, места фиксации и направления движения объекта», — отметили в министерстве.

Напомним, что в мае несколько раз в Челябинской области объявлялся режим беспилотной опасности. Из-за этого в Златоусте отменяли Парад Победы на 9 мая.