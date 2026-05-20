Лучший бомбардир российского футбола сразится с «Ротором» за «Акрон»

Бомбардир «Акрона» Артём Дзюба прилетел в Волгоград, чтобы сразиться с местной футбольной командой «Ротор». Матч состоится 20 апреля 19:30.
Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, экс-капитан сборной России по футболу восстановился после травмы в матче с «Краснодаром», провел тренировку перед вылетом в город-герой и готов к бою.
Матч важен для обеих команд — он определит, кто из них выйдет в Российскую премьер-лигу.
Болельщиков предупреждают остановка общественного транспорта «Волгоград Арена» работать перед матчем не будет. Этот момент нужно учитывать, планируя время. Зато добраться домой жителям Волжского и юга Волгограда смогут с комфортом: для них запустят дополнительные электрички.
№ 6339 Краснооктябрьская — Шпалопропитка отправится со станции Краснооктябрьская в 22:03, с нижней платформы Мамаева Кургана в 22:10. № 6437/6438 Волгоград-1 — Волжский стартует со станции Волгоград-1 в 22:15, с верхней платформы Мамаева Кургана в 22:21.
Ранее стало известно, что вратаря «Ротора» Никиту Чагрова назвали лучшим игроком ФНЛ-2025.