Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Просто гулял»: австралиец случайно сорвал пляжный показ мод и стал звездой соцсетей

Мужчина не знал, что ворвался в центр дефиле.

Источник: Клопс.ru

Житель пригорода Сиднея по имени Дэвид случайно оказался в центре модного показа и мгновенно прославился в соцсетях. Об этом пишет People.

Мужчина ежедневно гуляет по пляжу Тамарама-Бич уже 30 лет и в один из дней привычный маршрут неожиданно превратился для него в подиум. Когда Дэвид пришёл на пляж, он не знал, что здесь проходит показ в рамках австралийской Недели моды. Увидев моделей, он спокойно пошёл вслед за ними, продолжая свою обычную разминку. Операторы и зрители сняли, как мужчина стоит на импровизированном подиуме и делает упражнения на фоне дефиле.

Видео быстро разлетелось по соцсетям, собрав тысячи положительных комментариев. Пользователи восхищались естественностью и непосредственностью Дэвида, который, похоже, не заметил происходящего вокруг.

Лишь позже мужчина понял, что случайно сорвал показ. Он признался, что испытал неловкость и публично извинился перед модельером. «Я должен извиниться перед модельером. Вчера я поднялся на верхнюю площадку лестницы, увидел модель и подумал: “Ну конечно, кто-то же будет контролировать лестницу, если шоу начнётся. Должно быть, сюда приезжают на сборы!”», — рассказал Дэвид.