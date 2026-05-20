«Просто гулял»: австралиец случайно сорвал пляжный показ мод и стал звездой соцсетей

Мужчина ежедневно гуляет по пляжу Тамарама-Бич уже 30 лет и в один из дней привычный маршрут неожиданно превратился для него в подиум. Когда Дэвид пришёл на пляж, он не знал, что здесь проходит показ в рамках австралийской Недели моды. Увидев моделей, он спокойно пошёл вслед за ними, продолжая свою обычную разминку. Операторы и зрители сняли, как мужчина стоит на импровизированном подиуме и делает упражнения на фоне дефиле.