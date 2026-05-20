В нижегородском аэропорту уничтожили четыре партии запрещенных продуктов

С 1 по 19 мая 2026 года в международном аэропорту имени Чкалова не допустили к ввозу четыре партии растительной продукции. Об этом проинформировала пресс‑служба регионального Россельхознадзора.

Нарушения выявили у авиапассажиров, прибывших из Узбекистана. Среди запрещённых к провозу товаров обнаружили 10,6 кг риса, сухофрукты, саженцы винограда, иные растительные товары.

Россельхознадзор напоминает, что перевозить подобную продукцию в ручной клади и багаже запрещено. Мера введена из‑за риска распространения вредных карантинных объектов — в том числе семян сорняков, насекомых‑вредителей, возбудителей болезней растений.

Вся изъятая продукция была уничтожена под контролем специалистов ведомства.

Ранее более 900 тонн импортных фруктов и овощей проверили в Нижегородской области.