Защита в сети. Домовые чаты: общение без риска

Злоумышленники продолжают совершенствовать схемы социальной инженерии, адаптируя их под повседневные цифровые привычки граждан. Новая схема, выявленная МВД России, маскируется под онлайн-общение соседей и якобы коллективные решения по благоустройству.
Псевдососеди.
Аферисты рассылают пользователям приглашения присоединиться к «чату жильцов дома», где предлагается принять участие в голосовании по вопросам обустройства территории. Для «подтверждения голоса» администратор просит переслать так называемый цифровой идентификатор из СМС. На деле речь идёт о коде доступа, который открывает мошенникам возможность получить контроль над учётными записями пользователя.
Депутат Государственной думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин подчёркивает, что ключевым элементом подобных атак остаётся манипуляция доверием.
После передачи кода схема развивается: жертва получает сообщение якобы от «Госуслуг» о подозрительных попытках входа, а затем — звонок от лжесотрудников правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения преступления человека убеждают перевести средства на «безопасный счёт».
«Мошенники целенаправленно используют бытовые сценарии, такие как общение с соседями, чтобы снизить бдительность человека. Формат “чата дома” воспринимается как безопасный и привычный, что делает атаку особенно опасной», — поясняет парламентарий.
Универсальное правило.
По словам Антона Немкина, передача любых кодов из СМС третьим лицам фактически означает добровольную передачу доступа к своим цифровым сервисам.
«Ни государственные органы, ни банки, ни управляющие компании никогда не запрашивают коды подтверждения из СМС для голосований или иных действий. Это универсальное правило, которое должно строго соблюдаться», — говорит эксперт.
Многоступенчатый характер схемы — с подключением «Госуслуг» и «силовиков» — направлен на усиление психологического давления.
«Когда человеку последовательно пишут якобы от официальных сервисов, а затем звонят от имени правоохранительных органов, создаётся эффект срочности и угрозы. В таком состоянии люди чаще принимают импульсивные решения», — отметил депутат.
Антон Немкин призвал граждан сохранять критическое мышление и не поддаваться на подобные провокации.
«Любые сообщения о взломах, доверенностях или “безопасных счетах” необходимо проверять исключительно через официальные каналы. Самое главное — не выполнять указания незнакомцев и не переводить деньги», — советует парламентарий.
Эксперты напоминают: при получении подозрительных сообщений или звонков необходимо прекратить общение и самостоятельно обратиться в банк или на официальный портал государственных услуг.