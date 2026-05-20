Защита в сети. Домовые чаты: общение без риска

Аферисты рассылают пользователям приглашения присоединиться к «чату жильцов дома», где предлагается принять участие в голосовании по вопросам обустройства территории. Для «подтверждения голоса» администратор просит переслать так называемый цифровой идентификатор из СМС. На деле речь идёт о коде доступа, который открывает мошенникам возможность получить контроль над учётными записями пользователя.