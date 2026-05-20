СК опубликовал видео с моментом гибели белоруса из-за лопнувшего колеса на СТО

Следственный комитет опублииковал видео с моментом гибели белоруса из-за лопнувшего колеса на СТО.
Во вторник, 19 мая 2026 года 44-летний житель Вилейского района приехал устраиваться на СТО, расположенное в агрогородке Озерцо Минского района. Мужчина начал проходить стажировку без официального оформления.
В какой-то момент белорус решил сам подкачать при помощи компрессора колесо грузовика КАМАЗ. Несмотря на неоднократное выпадение штуцера, а также предупреждений со стороны водителя об опасности разгерметизации колеса, стажер и далее продолжал удерживать его рукой в момент работы.
«Внезапно произошел вылет металлического элемента разборного обода колеса, и шина лопнула», — привели подробности в ведомстве.
Мужчина скончался от телесных повреждений.
