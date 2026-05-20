В Калининградской области проведут повторные конкурсы грантов по туризму

Повторный конкурсный отбор заявок на гранты для создания туристской инфраструктуры пройдет в Калининградской области. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сведения о конкурсных отборах размещены на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Предусмотрены следующие направления проектов, на реализацию которых можно получить грант: создание объектов кемпинг-размещения, развитие национальных туристских маршрутов, а также приобретение туристского оборудования и развитие доступной туристской среды.
На эти цели в областном бюджете предусмотрено 60 млн рублей, предельный размер гранта — до 10 млн рублей на проект. Министерство по культуре и туризму Калининградской области установило закрытый перечень оборудования, на приобретение которого могут быть направлены средства гранта.
Прием заявок осуществляется до 7 июня включительно. Документы подаются исключительно в электронном виде на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.
