Автобус из Калининграда на Куршскую косу отменили

Пассажиропоток на рейс № 593 «Калининград — Морское» оказался таким низким, что автобус отменили. Он перестанет ходить с 22 мая, сообщили в мининфраструктуры Калининградской области.
В министерстве отметили, что прекращение курсирования — временное.
«Если спрос возрастет в летний период, когда погода станет теплее, движение данного маршрута непременно восстановят», — сказали в министерстве.
Сейчас до косы можно добраться автобусом из Зеленоградска.
