В Башкирии медведи разорили две пасеки

При встрече с медведем категорически запрещено приближаться к нему, пытаться его кормить или фотографировать. Если вы заметили медведя, рекомендуется медленно отходить от него, не поворачиваясь спиной. Важно громко шуметь, чтобы отпугнуть животное, и поднимать руки, рюкзак или ветку, чтобы казаться крупнее, советуют спасатели.