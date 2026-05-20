В Башкирии медведи разорили две пасеки

В Башкирии в последнее время наблюдается рост числа случаев, когда медведи выходят к населённым пунктам, как сообщил «Башинформ». С начала года в службу экстренной помощи 112 поступило 14 обращений, связанных с появлением этих животных вблизи жилых зон.
Недавно в Иглинском районе медведь нанёс ущерб пасеке, разорив ульи. Аналогичный случай произошёл в садовом товариществе под городом Нефтекамск, где медведь также проник на участок с ульями.
После зимней спячки медведи испытывают сильный голод и начинают активно искать пищу. Их привлекают запахи, исходящие от пасек, мусорных контейнеров и компостных ям.
При встрече с медведем категорически запрещено приближаться к нему, пытаться его кормить или фотографировать. Если вы заметили медведя, рекомендуется медленно отходить от него, не поворачиваясь спиной. Важно громко шуметь, чтобы отпугнуть животное, и поднимать руки, рюкзак или ветку, чтобы казаться крупнее, советуют спасатели.
Для контроля численности медведей и других хищников в республике ранее было принято решение стимулировать охотников денежными выплатами. За отстрел бурого медведя предусмотрена премия в размере 50 000 рублей, за волка — 30 000 рублей, а за лисицу — 3000 рублей.