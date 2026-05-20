В "Газпром трансгаз Саратов" внедрена новая методика обследования газопроводов

По инициативе «Газпром трансгаз Саратов» разработана методика электрометрического обследования подводных переходов линейной части магистральных газопроводов с целью оценки степени их защиты от коррозии. Работы организованы силами специалистов «Газпром ВНИИГАЗ».
Разработанный алгоритм позволяет оценить степень защищенности подводных участков трубопроводов большой протяженности и повысить эксплуатационную надежность объектов газотранспортной системы, в том числе труднодоступных для обследования участков.
Тестирование методики, включающее в себя определение плотности защитного тока, защищенности подводного участка газопровода по протяженности и оценку состояния изоляционного покрытия газопровода, прошло на одном из подводных переходов магистрального газопровода в Марксовском районе Саратовской области.
По результатам комплексных исследований и обработки полученных данных при апробации методов оценки степени защищенности подводных участков трубопроводов разработан соответствующий СТО «Газпром трансгаз Саратов».
«Обеспечение высокой эксплуатационной надежности объектов газотранспортной системы для предприятия является приоритетной задачей, что обуславливает необходимость внедрения новых методов контроля коррозионного состояния и защитных покрытий трубопроводов. Результат проведенных исследований будет, безусловно, использоваться подразделениями Общества для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения потребителей», — рассказал заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Саратов» Андрей Виноградов.
Справка.
ООО «Газпром трансгаз Саратов» осуществляет транспортировку природного газа по магистральным газопроводам с месторождений Западной Сибири и Оренбуржья в центральные и южные районы России, в экспортных направлениях; обеспечивает закачку и отбор газа из трех Саратовских подземных хранилищ; поставку газа потребителям; эксплуатацию газораспределительных систем. В системе предприятия находятся узловые точки мощных магистральных потоков газа.
Общество ведет свою производственную деятельность на территории трех субъектов Российской Федерации: Саратовской, Тамбовской и Пензенской областей, насчитывает 20 филиалов. Транспортировку газа обеспечивают 25 компрессорных цехов со 130 газоперекачивающими агрегатами суммарной мощностью более 1116 МВт. Подачу газа потребителям осуществляют 226 газораспределительных станций.
В общей сложности Общество эксплуатирует более семи тысяч километров газопроводов и газопроводов-отводов.
С 2019 года ООО «Газпром трансгаз Саратов» возглавляет Владимир Валерьевич Миронов.