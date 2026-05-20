В "Газпром трансгаз Саратов" внедрена новая методика обследования газопроводов

ООО «Газпром трансгаз Саратов» осуществляет транспортировку природного газа по магистральным газопроводам с месторождений Западной Сибири и Оренбуржья в центральные и южные районы России, в экспортных направлениях; обеспечивает закачку и отбор газа из трех Саратовских подземных хранилищ; поставку газа потребителям; эксплуатацию газораспределительных систем. В системе предприятия находятся узловые точки мощных магистральных потоков газа.