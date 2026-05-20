Этим летом на улицах Перми появится около миллиона цветов

На клумбах будут расти многолетние и однолетние растения. Это бархатцы, бегония, виола, георгины, петуния и другие. Из декоративных городские садовники выбрали в этом году капусту, колеус, кохню веничную и цинерарию. Также на улицах краевого центра будет и вертикальное озеленение, для него используют петунию ампельную, вербену монетчатую, лобелию и другие растения.