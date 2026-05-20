Этим летом на улицах Перми появится около миллиона цветов

В Перми началось озеленение городских улиц, площадей и бульваров, всего на них будет высажено порядка миллиона разных цветов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.
На клумбах будут расти многолетние и однолетние растения. Это бархатцы, бегония, виола, георгины, петуния и другие. Из декоративных городские садовники выбрали в этом году капусту, колеус, кохню веничную и цинерарию. Также на улицах краевого центра будет и вертикальное озеленение, для него используют петунию ампельную, вербену монетчатую, лобелию и другие растения.
Посадки пройдут на более чем сотне городских улиц, парках и скверах общей площадью примерно 34 тысячи квадратных метров.
В департаменте дорог и благоустройства сообщили, что выбор цветов обусловлен особенностями каждого объекта озеленения. В оформлении используются различные типы цветников: ковровые — клумбы, рабатки, композиционные — миксбордеры, рокарии и вертикальное озеленение. Для создания ярких и гармоничных композиций формируются как монохромные, так и контрастные, трехцветные и другие типы цветников.
Уже сейчас пермяки и гости города могут любоваться весенним цветением тюльпанов, нарциссов и мускарей.