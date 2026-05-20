В Перми к работе на городских пляжах готовы приступить 70 спасателей

Пермь готовится к открытию пляжного сезона. Его официальное открытие запланировали на 15 июня. Глава города сообщил о готовности к работе уже с 1 июня 70 матросов-спасателей. Водолазы пока продолжают обследование дна на наличие опасных предметов.