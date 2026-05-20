В Карелии стартовал ремонт автодороги Кемь — Рабочеостровск

Завершить работы на участках длиной 1,9 км планируют этим летом.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начались на трассе Кемь — Рабочеостровск в Карелии, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Реконструкция затронет участки общей протяженностью 1,9 км. Подрядчик уже приступил к фрезерованию старых слоев асфальтобетонного покрытия. Завершить все работы на трассе планируется летом этого года.

Дорога имеет высокую социальную значимость для жителей Кеми и поселка Рабочеостровск. Кроме того, она обеспечивает подъезд к причальному сооружению в Рабочеостровске, откуда пассажиров доставляют водным транспортом на Соловецкий архипелаг.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.