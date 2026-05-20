Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Пучков прокомментировал перевод на дистант 19 школ в Кстовском районе

По словам регионального министра образования, это превентивная мера для безопасности детей.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков прокомментировал перевод на дистанционный формат обучения кстовских школ 20 мая. По его словам, это превентивная мера, направленная на обеспечение безопасности учеников и работников образовательных учреждений.

— Мы держим ситуацию под контролем, лично на связи с департаментом образования Нижнего Новгорода, — сообщил Михаил Пучков. — Прошу отнестись к ситуации с пониманием и сохранять спокойствие. Берегите себя и свои семьи. Мы со своей стороны делаем всё необходимое для поддержания порядка и реализации образовательного процесса.

Как пояснил министр, на дистанционный формат обучения переведены все 18 муниципальных школ города. Такое решение было принято администрацией Нижнего Новгорода. В свою очередь региональное министерство образования также перевело на дистант одну государственную школу.

Напомним, ночью и утром 20 мая над Нижегородской областью сбили 30 украинских беспилотников. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

— По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Работал в штабах на объектах, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.