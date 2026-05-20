Плановый ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начался в Нижнем Новгороде

Плановый ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог региона в своем макс-канале.
В этом году будет осуществлен капитальный ремонт дорожного полотна, тротуаров и остановок на улицах Карла Маркса, Кузбасской, Удмуртской, Рябцева, Звездинке, Новикова-Прибоя и Казанском шоссе.
«На Кузбасской, от Московского шоссе до путепровода на 435 км ГЖД, к работам уже приступили. Выполняется фрезерование проезжей части. На Удмуртской и Звездинке планируется приступить к работе после 20 мая. Кроме того, продолжается капремонт путепровода у Мызинского моста. На остальных улицах работы начнутся в июне», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что работы по асфальтированию традиционно будут вести по ночам, чтобы не мешать транспорту и жителям, спешащим на работу и возвращающимся домой, а также в выходные, когда многие нижегородцы отправляются за город.
Ранее сообщалось, что более 80 километров дорожного покрытия отремонтируют на федеральной трассе Р-177 в Нижегородской области.