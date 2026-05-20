Куренков призвал своевременно открыть курортный сезон на Кубани

В среду Куренков проверил в Туапсе ход проведения работ по ликвидации последствий ЧС, вызванного разливом нефтепродуктов из-за атак украинских БПЛА.
«Хочу обратить внимание всех присутствующих на необходимость оперативного завершения всех мероприятий в кратчайшие сроки и важность обеспечения своевременного открытия курортного сезона не только в городе Туапсе, но и на всем черноморском побережье Краснодарского края», — подчеркнул министр.
Он отметил, что важно правильно организовать работу по скорейшей очистке береговой линии и прибрежной акватории от загрязнений. «В этих целях необходимо активно использовать все доступные средства и привлекать дополнительные силы в случае такой необходимости», — сказал глава МЧС.