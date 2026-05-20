В Красноярске школьника осудили за попытку убить любовника матери

Ленинский районный суд Красноярска вынес приговор девятикласснику по делу о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
По данным суда, подросток пытался убить мужчину, который состоял в отношениях с его матерью. Довести преступление до конца школьнику не удалось по независящим от него обстоятельствам.
Девятиклассника признали виновным и назначили ему 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Приговор пока не вступил в законную силу, была подана апелляционная жалоба.
