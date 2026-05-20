Медработники более 500 раз посетили отдаленные районы Вологодской области

Мобильные фельдшерско-акушерские пункты более 500 раз посетили отдаленные муниципалитеты Вологодской области с начала 2026 года. Выезды были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Всего на территории региона работает 31 передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Во время выездов медработники осмотрели почти 40 тысяч пациентов.
Медицинские комплексы передвигаются по всей территории Вологодской области. Например, в апреле мобильный рентгеновский комплекс, оснащенный флюорографом и маммографом, работал на территории Бабаевского округа, где в течение месяца было обследовано 496 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.