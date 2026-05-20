СУЭК-Красноярск представила опыт повышения эффективности на федеральном уровне.

Открывая форум, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отметил: «С учетом значимости темы Форума, производительность труда должна стать национальной идеей и в отраслях экономики, и в социальной сфере. Этот вопрос в фокусе особого внимания у Президента России, Председателя правительства Российской Федерации и такие мероприятия дают нам дополнительно импульс для понимания, насколько эта тема значима для страны: это вопрос роста экономики, конкурентоспособности, вопрос развития. За последние пять лет производительность труда в России росла в среднем на 1,4% в год, а в 2024-м — на 4,6%. Наша задача — сохранить эту динамику. Символично, что форум проходит именно в Красноярске: регион занимает первое место в Сибирском федеральном округе по уровню производительности труда, 73% предприятий уже вовлечены в проекты повышения эффективности. Регион — ключевое звено между федеральными целями и конкретными результатами на предприятиях».