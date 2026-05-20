СУЭК-Красноярск представила опыт повышения эффективности на федеральном уровне.
В Красноярске на площадке Национального центра «Россия» прошёл Форум по повышению производительности труда под председательством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова, заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Юрина, заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака, губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и губернатора Алтайского края Виктора Томенко, а также руководителей крупнейших российских промышленных компаний. Ключевая тема — как сделать производство эффективнее, не теряя качества и людей, и какие инструменты дают реальный результат.
Открывая форум, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отметил: «С учетом значимости темы Форума, производительность труда должна стать национальной идеей и в отраслях экономики, и в социальной сфере. Этот вопрос в фокусе особого внимания у Президента России, Председателя правительства Российской Федерации и такие мероприятия дают нам дополнительно импульс для понимания, насколько эта тема значима для страны: это вопрос роста экономики, конкурентоспособности, вопрос развития. За последние пять лет производительность труда в России росла в среднем на 1,4% в год, а в 2024-м — на 4,6%. Наша задача — сохранить эту динамику. Символично, что форум проходит именно в Красноярске: регион занимает первое место в Сибирском федеральном округе по уровню производительности труда, 73% предприятий уже вовлечены в проекты повышения эффективности. Регион — ключевое звено между федеральными целями и конкретными результатами на предприятиях».
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул: «Экономика Красноярского края почти наполовину состоит из промышленности, а в бюджете более 60% — социальная сфера. На первом этапе нацпроекта “Производительность труда” включились 150 крупных предприятий. 60% участников превысили пятипроцентную планку роста производительности. Но 5% — это ничтожно мало, но это только первый вкус. Теперь мы должны идти дальше. Наш региональный центр компетенций — в пятёрке лучших в стране. 300 человек прошли обучение как инструкторы, 3500 — как те, кто непосредственно занимается производством. Наша задача — к 2030 году не просто коснуться темы производительности, а получить реальный опыт и результат. Главный принцип: не суета, а медленное, осознанное движение, но без перерыва».
Ярким примером системной работы по повышению производительности труда является АО «СУЭК-Красноярск». Компания, на долю которой приходится каждая десятая тонна российского угля, за последние пять лет увеличила производство в полтора раза, добыв в 2025 году почти 38 миллионов тонн бурого угля. При этом производительность труда выросла на 53%. По итогам прошлого года показатель по добыче составил 1176 тонн на человека в месяц — это в два раза выше среднероссийского уровня производительности труда по открытой угледобыче.
Как пояснил генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко, такой результат стал возможен благодаря встроенной в систему управления модели, где ответственность за эффективность закреплена за каждым уровнем управления. «Производительность для нас — это не внутренняя метрика. Это фактор надёжности энергетики страны и развития территорий. Мы выстроили единый цифровой контур управления: диспетчеризация, онлайн-мониторинг, многофункциональная система безопасности. Модернизировали 35 единиц горнотранспортной техники, включая уникальные роторные комплексы. А с 2012 года на наших ремонтно-механических заводах реализуется программа импортозамещения — сегодня это инжиниринговые центры с собственными конструкторскими бюро, которые обеспечивают нашу инженерную независимость. При этом промышленная безопасность для нас — безусловный приоритет. Мы внедряем современные технологии, которые приносят свои результаты: отсутствие смертельных несчастных случаев, снижение показателей производственного травматизма и повышение культуры безопасности в целом», — рассказал Евгений Михайлович.
Отдельное внимание на форуме уделили кадровой политике. В СУЭК-Красноярск работают порядка 5500 человек — жители моногородов Бородино, Назарово и Шарыпово. В Компании выстроена непрерывная система подготовки кадров — от школьных «Профклассов» и «Профкоманд» до целевого обучения в ссузах и вузах. В 2025 году 125 студентов прошли производственную практику на угледобывающих предприятиях, 45 молодых специалистов приняты на работу. «Лучший показатель социальной атмосферы и условий труда — наши трудовые династии. Общий трудовой стаж некоторых семей достигает почти 500 лет. Это уровень доверия, который невозможно создать административно — он формируется только через стабильность и долгосрочную ответственность», — добавил руководитель СУЭК-Красноярск.
К 2030 году Компания планирует сохранить лидерские позиции за счёт масштабирования цифровых решений, дальнейшей модернизации горной техники и оборудования, производства новых продуктов глубокой переработки бурого угля и создания цифрового двойника Бородинского разреза — модели полного производственного цикла от добычи до отгрузки угля потребителям.
«Тема производительности должна стать пакетом конкурентоспособности работодателя, — прокомментировал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. — Часто разговоры о производительности вызывают страх: “Сейчас будут оптимизировать”. Мы должны расставлять акценты правильно. И здесь пример СУЭК-Красноярск крайне важен. То, что сегодня делает Компания охватывает порядка 200 тысяч человек, живущих в моногородах Бородино, Назарово и Шарыпово. Отсюда правильный сигнал о том, что производительность — это не сокращение, а развитие, должен расходиться на все остальные предприятия наших территорий».
Именно так работает СУЭК-Красноярск: с уважением к человеку, эффективным использованием современных технологий, импортозамещением и с реальным ростом производительности.