Заболевшему агрессивной формой рака отцу-одиночке жители Калининградской области собрали 160 тысяч рублей

Побочный эффект химиотерапии уже даёт о себе знать, но Павел старается сохранять мужество и делать, что может. Мужчина очень надеется, что ему удастся найти себе применение по основной специальности хотя бы в кратковременных проектах. Сам браться за масштабное строительство он сейчас не в состоянии, но руководить им как прораб, подбирать команду мастеров, координировать процессы — вполне. Он уже дал такие объявления.