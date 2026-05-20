В Нестерове приступили к благоустройству нового сквера за 43,5 млн рублей

В Нестерове приступили к благоустройству Молодёжного сквера. Об этом сообщается на сайте правительства Калининградской области.
Сквер располагается рядом с Центром культуры на улице Черняховского. На территории обустроят пешеходные дорожки и зоны отдыха из плитки и террасной доски, установят скамейки, освещение и различные малые архитектурные формы, сделают детскую площадку с игровыми комплексами, проведут озеленение.
Благоустройство выполняет ООО «Еврометалл-Бау». С компанией заключили контракт на 43,5 миллиона рублей. Работы необходимо завершить до конца сентября.
Отметим, что сквер Молодёжный в Нестерове победил в голосовании по выбору проектов благоустройства на 2026 год. Кроме того, должны сделать набережную Зимнего озера в Калининграде, территорию на улице Железнодорожной в Мамоново, зону отдыха на Парковой в Краснознаменске и пространство на Красноармейской в Правдинске. Сейчас эти проекты находятся на этапе госэкспертизы и определения подрядчиков.