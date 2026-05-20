В 2026 году еще 35 сел на Южном Урале подключат к интернету

В Челябинской области в 2026 году к интернету планируют подключить еще 35 сел в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на областном заседании с муниципалитетами.
В данный момент на Южном Урале 178 населенных пунктов обеспечены связью и интернетом. Только за прошлый год подключили 58 сел и деревень.
Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов оперативно подготовить данные по обеспеченности малых населенных пунктов доступом к интернету. Это необходимо, чтобы проработать с Минцифры России возможность увеличить количество подключенных сел.
Губернатор также отметил важность доступа к Сети для обучения детей и получения государственных услуг. Текслер поручил муниципалитетам содействовать Ростелекому в реализации проектов: оперативно предоставлять земельные участки под инфраструктуру, помогать с электроснабжением и участвовать в контрольных проверках качества связи.