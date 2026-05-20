В Красноярске открылся Всероссийский форум «Антитеррор»

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков дал старт юбилейному ХХ Всероссийскому специализированному форуму-выставке «Современные системы безопасности — Антитеррор». Мероприятие объединит экспертов в области противодействия терроризму и обеспечения комплексной безопасности. Главная тема форума — противодействие идеологии терроризма.

«Терроризм не признает границ и не признает никаких моральных норм. Поэтому вопросы противодействия террористической угрозе требуют сплоченности всего общества. Мы все знаем из истории: победить нашего солдата на поле боя не удавалось ни одному врагу, ни разу. Всегда страна была едина и крепка. Год единства народов России сменил Год защитника Отечества. И сегодня каждый человек является защитником, защищает свою семью, страну, безопасное будущее наших детей», — отметил Михаил Котюков.

Также к участникам обратился Александр Красовский, заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета. Он передал слова приветствия от имени руководства НАК и подчеркнул, что в условиях актуальных террористических угроз особое внимание на проводимых мероприятиях необходимо уделить вопросам совершенствования профилактической работы, прежде всего с молодежью, и повышения уровня антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры.

По традиции на форуме подвели итоги краевого конкурса детского тематического рисунка «Скажи террору — НЕТ!» среди воспитанников детских домов. Михаил Котюков наградил авторов лучших творческих работ ценными призами и сертификатами.

Затем губернатор края осмотрел выставочную часть форума — экспозицию, посвященную истории отечественных спецслужб, площадки с техническими средствами безопасности и локации силовых ведомств.

Напомним, Всероссийский форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» продлится до 22 мая. Итогом станет резолюция, направленная на совершенствование практических мер противодействия современным террористическим угрозам.

