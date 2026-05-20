Работника «Почты России» в Нижегородской области покусала собака

Неизвестная собака покусала работника «Почты России» в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.
По предварительной информации, пес напал на сотрудника почты во время выполнения трудовых обязанностей днем 6 мая. Работник самостоятельно обратился в больницу. Там ему диагностировали укушенные травмы голени.
Трудовая инспекция ждет медицинское заключение и извещение от работодателя.
Ранее сообщалось, что собака напала на сотрудника почты в Сергаче Нижегородской области. Животное укусило почтальона за колено.