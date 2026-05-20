Росводресурсы продлили спецпопуск на Волжской ГЭС с 21 мая

В Росводресурсах установили новый график работы Волжской ГЭС. Этот вопрос обсуждался сегодня на очередном заседании межведомственной рабочей группы в связи с уточненным прогнозом Росгидромета, который проанализировал приток воды в гидроузлы Волги и Камы. Так, он ожидается в пределах 52−62 км3 при норме 70,3 км³. При этом наибольший приток прогнозируется в Угличское (156% от нормы), Куйбышевское (104% от нормы) и Чебоксарское (101% от нормы) водохранилища. Наименьший приток ожидается в Горьковское водохранилище (34% от нормы).