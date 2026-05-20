Профессор НИУ Андрей Дахин выступил с докладом на конференции ЦИПР

Профессор кафедры философии, социологии и психологии управления Нижегородского института управления Президентской академии Андрей Дахин выступил 19 мая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) с докладом «Человек как традиция, искусственный интеллект и вызов трансгуманизма».
В панельной дискуссии «Цифровая Россия. Угрозы трансгуманизма и защита традиционного общества» приняли участие также доцент философского факультета МГУ им. Ломоносова (Москва) Тарас Вархотов, заведующая кафедрой МГУ Анна Костикова и директор Центра когнитивной обороны НГЛУ им. Добролюбова Сергей Нешков.
Участники дискуссии обсудили, насколько допустимо вмешательство высоких технологий в природу человека в сферах генных модификаций, внедрения механических, электронных или цифровых компонентов в организм человека для восстановления утраченных им функций, использования ИИ в бытовой и социальной жизни, антропологических манипуляций и других.
Спикеры рассмотрели возможные сценарии развития общества при активном росте уровня ИИ и его внедрения во все сферы, способы минимизации рисков как антропологических и социальных, так и политических и культурных при использовании ИИ, а также обсудили варианты защиты традиционного общества в условиях цифровой трансформации, если возникнет угроза нарушения естественного и нравственного порядка для человека. В своем докладе Андрей Дахин проанализировал вопросы современной глобальной философско-мировоззренческой многополярности в условиях насаждения Западом течений трансгуманизма и постгуманизма. Как отметил профессор, назрела необходимость в защите российской ценностной системы, которая определяется как «исторический гуманизм».
«Основной вывод сводится к тому, что в ситуации современной конфликтной многополярности России предстоит защищать свою ценностную систему, ключевым достоянием которой является человек как высшая традиционная и духовная ценность», — пояснил Андрей Дахин.
В свою очередь директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева отметила, что существует необходимость четко определять, где проходит граница человеческой субъектности.
«Тема трансгуманизма очень актуальна, может быть стоит подумать о создании на безе Нижегородского института управления научной школы по этому направлению», — сказала Екатерина Александровна.