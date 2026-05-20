Выставка работ художников-романтиков откроется в Нижнем Новгороде 21 мая

Выставка «Айвазовский и русский романтический пейзаж» (0+) торжественно откроется в Нижегородском художественном музее 21 мая. Об этом рассказали в пресс-службе НГХМ.
Экспозиция расположится в третьем корпусе Нижегородского кремля. Посетители смогут увидеть около 50 произведений живописи, графики, прикладного искусства из собрания НГХМ и музея В. А. Тропинина. Куратором выставки выступает научный сотрудник отдела русского искусства Нижегородского художественного музея Надежда Юрасова.
Центральное место в экспозиции отведено картинам Ивана Айвазовского. На выставке представлено девять работ мариниста-романтика. Кроме того, посетители НГХМ смогут увидеть произведения Льва Лагорио, Михаила Алисова, Алексея Боголюбова, Архипа Куинджи и других мастеров.
Торжественное открытие выставки состоится 21 мая в 17:00. Для жителей и гостей Нижнего Новгорода экспозиция будет открыта с 22 мая до 30 августа.
