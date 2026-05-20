В Гурьевске мужчина украл из бара 3000 рублей и телефон, телефон разбил

Сотрудники полиции их Гурьевска задержали 32-летнего местного жителя, который уже был судим ранее, — его подозревают в грабеже.
По версии следствия, мужчина зашёл в магазин-бар на улице Советской. Он подошёл к бармену и без применения насилия похитил из кассы 3 тысячи рублей и мобильный телефон продавца. Общий ущерб — 10 тысяч рублей.
К моменту задержания подозреваемый успел потратить деньги на личные нужды, а телефон разбил и выбросил.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ — грабёж, сообщили в УМВД по Калининградской области.