Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжероллерная трасса «Прикамье» готова на 60%

Уже этой осенью трасса будет готова принимать детей, взрослых и спортивные команды.

Источник: Комсомольская правда

На базе «Прикамье» продолжается строительство лыжероллерной трассы протяжённостью 3,4 км. Она проходит по естественному лесному рельефу и уже готова на 60%.

На объекте полностью завершены работы по установке водопропускных труб, создана насыпь земляного полотна, подготовлено основание из щебеночно-песчаной смеси и уложен нижний слой асфальта. Сейчас строители прокладывают водоотводные канавы и начинают возводить фундаменты для опор наружного освещения.

«Это долгожданный проект для жителей Перми. Он позволит спортсменам тренироваться круглый год. Строительство идет строго по графику», — отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Вдоль всей трассы установят освещение, на спусках и поворотах поставят ограждения для безопасности. Также появятся электронное табло, видеонаблюдение и трибуны на 100 мест для зрителей.

В Минспорте Пермского края уверены, что уже этой осенью трасса будет готова принимать детей, взрослых и спортивные команды для круглогодичных тренировок по лыжным гонкам.