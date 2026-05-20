Садовничий: Россия и Китай переходят к совместным крупномасштабным исследованиям

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Утверждение дорожной карты стратегического развития Российско-китайского института фундаментальных исследований по итогам прошедших в среду в Пекине переговоров лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина символизирует переход государств к совместным крупномасштабным исследованиям, сказал ТАСС ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
Совместная дорожная карта стратегического развития Российско-китайского института фундаментальных исследований, вошедшая в число принятых по итогам переговоров документов, рассчитана на 2026−2030 гг.
«Утверждение в Пекине дорожной карты стратегического развития Российско-китайского института фундаментальных исследований, ранее созданного МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинским университетом, дополняет новым вектором научно-образовательное взаимодействие двух стран. Фактически мы открываем дверь для Big Science, крупномасштабных научных исследований. Несомненно, это потребует более серьезного вовлечения в совместные проекты ресурсов университетов и научных центров, более глубокой интеграции на уровне стратегического целеполагания и разработки научных программ», — сказал Садовничий корреспонденту ТАСС.
Он также выразил уверенность, что совместный институт фундаментальных исследований «станет еще одним мостом между академическими сообществами и сформирует новые возможности и перспективы как для уже состоявшихся ученых, так и для научной молодежи и студентов России и Китая».
МГУ в среду также заключил соглашения с Сычуаньским и Нанькайским университетами, которые будут содействовать установлению прямых контактов и научно-образовательного сотрудничества между факультетами и кафедрами. В настоящий момент российский вуз уже реализует с университетами Китая более 100 соглашений о сотрудничестве.
Об институте.
Договор о создании МГУ и Пекинским университетом Российско-Китайского института фундаментальных исследований был подписан в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР в сентябре 2025 года. Уже в январе институт провел первую научную конференцию. В его структуру входят пять центров. Каждый из них создаст базовые лаборатории в двух вузах и партнерских организациях в России, Китае и других странах. Основными направлениями их деятельности определены исследования в сферах математики, физики, химии, наук о жизни и наук о Земле. Работа института предполагает проведение совместных научных исследований, академические обмены и реализацию образовательных программ уровня магистратуры и аспирантуры.