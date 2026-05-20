Как Надежда стала Легендой. Топ-7 фактов к 70-летию пермской балерины

У неё легендарная фамилия Павлова и символическое имя Надежда. 15 мая народной артистке СССР, выдающейся балерине Надежде Павловой исполнилось 70. К этой дате журналист и исследователь балета Наталья Вороненко приурочила лекцию «Феномен Надежды Павловой в контексте Пермского балета», которая состоялась в Музее сладостей «Конфектория». Балетоманы, собравшиеся здесь, продегустировали конфеты из нового набора с фото Павловой на коробке. И, конечно, услышали немало интересного о главной легенде пермского балета за всю его столетнюю историю. Из этих фактов корреспондент сайта perm.aif.ru составила свой топ-7.
Павлову открыли так же, как Роналду.
Как девочка из Чебоксар, из многодетной чувашской семьи, где папа — рентгенотехник в больнице, а мама — воспитатель детского сада, оказалась в Пермском хореографическом училище?
«Благодаря скаутингу, — поясняет Наталья Вороненко. — Это слово из футбола, где система поиска талантов в регионах действует и сейчас. Таким образом, кстати, профессионалы открыли Роналду, Месси, Мбаппе и других футбольных звёзд. То же было в советское время и в наших балетных училищах. Комиссия из ПГХУ приехала в Чебоксары и увидела в кружке при Доме пионеров 10-летнюю Надю Павлову. Занималась она там с семи лет и танцевала уже, можно сказать, осознанно, с большим вдохновением. Надю пригласили в Пермское хореографическое, где она попала в класс Людмилы Павловны Сахаровой».
Именно Сахарова, приняв эстафету от основателя и первого худрука ПГХУ петербурженки Екатерины Гейденрейх, со свойственным ей апломбом и очень точным отбором строила то, что называется теперь Пермской балетной школой. В её основе — вышколенность в лучшем смысле этого слова. К петербургским традициям — чистоте линий, красоте, общему дыханию — с приходом Людмилы Сахаровой, выпускницы Московского хореографического училища, добавились свобода и акцент на технике. Всё это вместе и сформировало пермский балетный бренд.
Единственный «женский» Гран-при.
Настоящий успех пришёл к Надежде Павловой очень рано. В 15 лет она стала лауреатом первой премии Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета. О ней громко заговорило профессиональное сообщество. А непрофессиональное, включая весьма далёких от балета людей, — спустя год, в 1973-м. Надя, которой только-только исполнилось тогда 17, завоевала Гран-при II Международного конкурса артистов балета в Москве.
Её вместе с партнёром по конкурсу Вячеславом Гордеевым (он получил золотую медаль) показывали во всех выпусках программы «Время». Газеты пестрели заголовками; «Маленькая Надя покорила Большой». «Новая Павлова», «Надежда и Слава».
«Есть интересное видео с того конкурса, где международное жюри во главе с Юрием Григоровичем решает, кому из участников, набравших по результатам трёх туров наибольшие баллы, дать Гран-при. — рассказывает Наталья Вороненко. — Члены жюри рассуждают: “Да, великолепный Александр Годунов, великолепный Слава Гордеев. Но они уже профессионалы, артисты театра. А Надя Павлова — ещё росточек такой, ещё ученица. Давайте ей дадим! Наградим не то чтобы авансом, но за потенциал, за надежду”. Естественно, обыгрывалось её имя: Надежда — наша советская надежда, мировая надежда, надежда балета. Павлова? Да, но другая Павлова!».
«Другая Павлова» вышла на сцену Большого театра в коротеньком платьице, в белых гольфах. Получила Гран-при из рук самого Григоровича. И до сих пор остаётся единственной женщиной, удостоенной высшей награды Московского международного конкурса. Из мужчин Гран-при этого балетного состязания, проходящего раз в четыре года, получали Ирек Мухамедов (1981), Андрей Баталов (1997) и Денис Матвиенко (2005).
Шаг Павловой six o’clock вошёл в историю.
После оглушительной победы в Москве Павлова вернулась в Пермь. Впереди был последний год учёбы в училище, по окончании которого она сразу стала солисткой Пермского театра оперы и балета.
Будучи ученицей ПГХУ, Надежда уже танцевала на сцене. Причём не только детские партии в больших спектаклях, что является обычной ученической практикой. Почувствовав талант Нади, хореограф Марат Газиев, работавший в те годы главным балетмейстером Пермского оперного, поставил специально на неё три миниатюры: «Девочка и эхо», «Маленькая балерина» и «Озорница».
Ещё школьницей Павлова танцевала в театре Сванильду в «Коппелии», Жизель, а за несколько дней до выпуска из училища дебютировала в партии Джульетты. Позже к этим героиням прибавились Китри в «Дон Кихоте» и Девушка в «Чудесном мандарине».
Её прыжки, когда она зависала над сценой в немыслимом шпагате, её знаменитый бросок ноги под 180 градусов (шаг, вошедший в историю как six o’clock), ажурный рисунок её арабесков — ошеломляли. Удивляло, насколько естественно и легко она делала всё это. Танцевала как дышала. И главное, в каждой роли рассказывала своим танцем человеческую историю.
«Эпоха Боярчикова» была сродни Таганке.
Единственный сезон, который Надя отработала в Перми, пришёлся на тот счастливый период, что получил название «золотого века» в истории Пермского балета, или «эпохи Боярчикова».
Николай Боярчиков возглавил пермскую балетную труппу в 1971-м. И за шесть сезонов поставил семь спектаклей, комментарием к которым, по словам критиков, служила вся мировая культура. Не случайно его называли интеллектуалом с большой буквы.
Да и в труппе в то время яркие артисты-личности были как на подбор: Игорь Шаповалов, Виталий Дубровин, Любовь Кунакова, Галина Шляпина, Олег Левенков, Геннадий Судаков. Надежда Павлова, Марат Даукаев, Ольга Ченчикова. Каждый со своей индивидуальностью, которую Боярчиков ценил и развивал.
Чтобы увидеть «Ромео и Джульетту», «Царя Бориса», «Орфея и Эвридику» и другие его спектакли, зрители перед продажей билетов дневали и ночевали в кассах, а то и прямо в театральном сквере. Писали номера на ладонях, устраивали перекличку — всё, как в очереди за дефицитом.
«Пермь переживала второй балетный бум. Первый пришёлся на годы Великой Отечественной, когда в наш город, тогда Молотов, был эвакуирован Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова, — говорит исследователь балета Вороненко. — Здесь танцевали Галина Уланова, Наталья Дудинская, Константин Сергеев, Татьяна Вечеслова… По воспоминаниям Вечесловой, сначала Молотов принял ленинградцев настороженно. Но “пара спектаклей — и удалось отогреть публику”. А страсти вокруг Пермского балета в 70-е справедливо сравнить с тем, что происходило в Москве вокруг Театра на Таганке. Такой же ажиотаж, костры, очереди. Только в отличие от Таганки, главной темой которой был остросоциальный театр, пермская революция совершалась на эстетическом уровне».
Самая молодая народная артистка СССР.
В сентябре 1975 года Надежда Павлова перешла в Большой театр. Точнее, её перевели туда по указанию сверху. Ведь уникальный талант должен блистать в главном театре страны. Правда, перед этим Павлову ждало непростое испытание: по остроумному замечанию Майи Плисецкой, пришлось танцевать «Жизель» «перед пятью живыми Жизелями Большого».
Кстати, Плисецкая была очень дружна с Сахаровой. И когда Надя переходила в Большой театр, написала той записку: «Не переживайте, в обиду не дадим». Но не дать в итоге не получилось. Если за первые пять сезонов Павлова станцевала почти всё, о чём можно мечтать (в том числе, Машу в «Щелкунчике», Эолу в «Икаре», Ширин в «Легенде о любви», Фригию в «Спартаке», Аврору в «Спящей красавице»), то потом спектакли с её участием стали появляться в афише всё реже. Высочайшая и очень жёсткая конкуренция, зависть, интриги. А бороться за роль любыми способами она не могла.
«Останься Павлова в Перми хотя бы на короткий период Боярчикова, закались, оперись она тут, это был бы совсем другой человек и, конечно, другая артистка, — считает Вороненко. — Был ли у неё тогда выбор? Боюсь, что нет. Хотя сцену Большого она всегда называла и называет родной, одной из лучших в мире».
В 1984-м Надежда Павлова стала народной артисткой СССР. Самой молодой в истории этого почётного звания: она получила его в 28 лет. И звание это не было «датским», формальным — её имя гремело по всему Союзу.
О «Жизели» с Павловой Цискаридзе мечтал с детства.
Партия Жизели для этой балерины особенная. Именно с «Жизели» в 17 лет началась её профессиональная карьера, и этим же спектаклем в 45 она попрощалась со сценой.
Оба события происходили в Перми. Причём второго, в марте 2002-го, поклонники Павловой ждали с неменьшим трепетом и реагировали на него с неменьшим восторгом. Её партнёром в спектакле был Морихиро Ивата — солист Большого театра, обладатель Гран-при конкурса «Арабеск». С ним в основном и выступала Надежда в конце своей карьеры. (Союз с Вячеславом Гордеевым — как творческий, так и семейный — распался через десять лет после создания звёздной пары).
И ещё одна история, связанная с «Жизелью». Её рассказал в своих соцсетях, поздравляя Павлову с 70-летним юбилеем, ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе. Назвав её обожаемой балериной и человеком, из-за которого пришёл в балет, он вспоминает, как решился попросить Павлову стать партнёршей в дебютной для него «Жизели» в Большом. И она — о, чудо! — согласилась.
«Прекрасно помню ощущение, когда бежал по сцене к домику Жизели, чтобы постучать в её дверь. Этого момента я ждал всю жизнь. Ни одной Жизели не добивался так долго! — признаётся Цискаридзе. — На балет пришли многочисленные поклонники Надежды Васильевны. Успех был космический. Но так получилось, что это оказалась её последняя “Жизель” в Большом».
Синяя птица счастья.
Сегодня Надежда Павлова, окончившая балетмейстерское отделение ГИТИСа, является балетмейстером-репетитором балетной труппы Большого театра и профессором РАТИ (ГИТИСа). Её вторым супругом стал врач-психотерапевт Константин Окулевич, который в своё время помог ей справиться с тяжёлой депрессией.
В жизни Павловой были и оглушительная слава, и обидное затишье. Она гастролировала по всему миру, снялась в первом советско-американском фильме «Синяя птица» (6+), в котором режиссёр хотел дать юной Наде роль Воды, но после встречи с ней понял: перед ним сама Синяя птица. В начале своего преподавания проводила мастер-классы за границей. Однако при этом всегда оставалась феноменом в контексте Пермского балета.
Разумеется, прекрасные танцовщики и танцовщицы были в Перми и до Павловой. Вспомним хотя бы Римму Шлямову и Льва Асауляка, взявших серебро и бронзу конкурса в Варне в 1965-м, или Любовь Кунакову, победившую на том же конкурсе в 1972-м. Но именно Надежда Павлова не просто одержала победу, а покорила сердца миллионов. Стала открытием, чудом, «невероятной балериной» для всех, кто её видел.
Сложно не согласиться с ведущей пермской встречи, что танец Павловой и сегодня, пусть уже в архивных видеозаписях, по-прежнему волнует. И, как Синяя птица, даёт нам почувствовать: счастье возможно, оно существует.