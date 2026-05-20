В кардиоцентре Перми пациентке с инфарктом провели успешную процедуру ЭКМО

Новое оборудование и передовые методики помоги специалистам Клинического кардиологического диспансера помочь пациентке справиться с тяжёлым кардиогенным шоком.
Процедура ЭКМО подарила передышку сердцу, которое пострадало от инфаркта.
Аппарат ЭКМО закупили в учреждении на собственные деньги в конце 2025 года, сотрудники прошли необходимое обучение для работы с ним и детально ознакомились с методикой лечения.
В медучреждение женщина поступила в тяжелом состоянии. Специалисты объяснили, что кардиогенный шок лишает не даёт сердцу перекачивать кровь. В операционной пациентке сразу же сделали ангиографию — процедура показала, что артерия была почти полностью закрыта. Пациентке становилось хуже и её перевели на ИВЛ. Кардиогенный шок нарастал и после стентирования. Чтобы помочь сердцу справиться с последствиями обширного инфаркта и поддержать работу органов, врачи приняли решение о проведении экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
«Лечение кардиогенного шока — прямое показание к процедуре ЭКМО. К нам поступает много тяжелых пациентов, в том числе достаточно молодых, которым требуется этот вид высокотехнологичного лечения. Безусловно, у методики есть четкие показания к её применению. Но появление такого оборудования в нашей клинике значительно повысило уровень оказания помощи пациентам Пермского края, а также позволило расширить возможности выбора тактики оперативного лечения, например, выполнения чрескожных коронарных вмешательств при сложных многососудистых поражениях», — подчеркнул главный врач Кардиодиспансера Кирилл Прохоров.
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Кардиодиспансера Дмитрий Фагамиев рассказал, что это был первый опыт использования ЭКМО. Он рассказал, что для проведения процедуры в клинику пригласили опытного специалиста из ФЦССХ.
«Инвазивная методика предусматривает установку специальных катетеров диаметром почти один сантиметр в крупные вены человека. Затем кровь в аппарате с помощью мембранного оксигенатора насыщается кислородом и снова возвращается в организм. То есть оборудование фактически протезирует функцию легких и сердца. При этом аппарат мобилен и позволяет при необходимости прямо во время ЭКМО перевести пациента в другое отделение, операционную, или даже другую больницу», — рассказал заведующий отделением.
Проведённая процедура достаточно сложная и требует высокого профессионализма всей команды отделения. Сложность устанавливать катетеры, не менее ответственен этап лечения на оксигинаторе, для которого ведётся круглосуточный мониторинг самых разных показателей организма отслеживают параметры вентиляции, гемодинамики и другие процедуры.
Врачам Кардиодиспансера удалось сохранить функцию почек, пострадавших во время кардиогенного шока. Через несколько дней насосная функция сердца стала восстанавливаться, и специалисты стали готовить пациентку к отключению от аппарата ЭКМО — им пришлось пересчитать баланс перевода с аппаратной поддержки на собственное функционирование организма.
Когда женщину отключили, ей многому пришлось учиться заново — ходить, писать, обслуживать себя. В Кардиодиспансере коллегиально, с участием реаниматологов, кардиологов, команды реабилитологов разработали комплексную программу реабилитации.
Заведующая отделением реабилитации Кардиодиспнсера Лариса Макарова рассказала, что боялись, как организм отреагирует после процедуры, как будет восстанавливаться. Но в целом всё прошло хорошо. И уже наблюдается положительная динамика.
«Еще в реанимации мы проводили дыхательную гимнастику, вертикализацию и активизацию пациентки. Согласно нашим алгоритмам, мы пригласили Елену на курс реабилитации третьего этапа. Мы провели необходимые физиологические пробы и составили индивидуальную программу реабилитации, куда были включены занятия на велотренажере, ЛФК, физиопроцедуры, массаж, дыхательная гимнастика, спелеокамера, работа с психологами. Совместно с кардиологами скорректировали лечение», — подытожила заведующая отделением реабилитации Кардиодиспансера Лариса Макарова.
Пациентка оценила заботу медицинских сестёр в реанимации.
«Позже мне сказали, что прошло уже 16 дней, и чтобы меня спасти провели процедуру ЭКМО. Потом я обнаружила на себе небольшие шрамы, как мне пояснили, это были точки, куда подключали аппарат. Когда прочитала информацию о методе экстракорпоральной мембранной оксигенации, узнала о возможных рисках, о том, что это очень сложная процедура, то меня охватило смешанное чувство страха и бесконечной благодарности врачам, что они сделали все точно и безупречно! Не устаю говорить всему коллективу Кардиодиспансера огромное спасибо за спасение моей жизни!», — благодарит Елена врачей.
На сегодняшний день пациентка уже находится дома. Её выписали после очередного курса реабилитации, назначили лечение и дали рекомендации по дальнейшему восстановлению.