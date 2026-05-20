В кардиоцентре Перми пациентке с инфарктом провели успешную процедуру ЭКМО

«Позже мне сказали, что прошло уже 16 дней, и чтобы меня спасти провели процедуру ЭКМО. Потом я обнаружила на себе небольшие шрамы, как мне пояснили, это были точки, куда подключали аппарат. Когда прочитала информацию о методе экстракорпоральной мембранной оксигенации, узнала о возможных рисках, о том, что это очень сложная процедура, то меня охватило смешанное чувство страха и бесконечной благодарности врачам, что они сделали все точно и безупречно! Не устаю говорить всему коллективу Кардиодиспансера огромное спасибо за спасение моей жизни!», — благодарит Елена врачей.